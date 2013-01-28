Нужно наполнить интернет-магазин, 40 позиций

В связи с запуском нового интернет-журнала требуется копирайтер на постоянную удаленную работу над проектом. Сфера: Спорт, здоровье, фитнес. Что требуется делать: - Писать короткие статьи для рассылки проекта. - Перепечатывать статьи (самостоятельный поиск + материал будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется за сегодня-завтра наполнить интернет-магазин техники, 40 позиций.
Исходный материал берется с другого сайта и копируется один в один (фотография, описание, цена).
Система управления сайтом - umi.cms.
Пишите предложения с вашими ценами за позицию.
ICQ для связи: 487660
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