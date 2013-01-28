Нужно наполнить интернет-магазин, 40 позиций

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок124 просмотра
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Требуется за сегодня-завтра наполнить интернет-магазин техники, 40 позиций.

Исходный материал берется с другого сайта и копируется один в один (фотография, описание, цена).

Система управления сайтом - umi.cms.

Пишите предложения с вашими ценами за позицию.

ICQ для связи: 487660

11 лет назад
kuprumm
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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