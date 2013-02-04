Регистрация программы в каталогах софта

Нужно разместить на 5-10 сайтов (форумы, комментарии или что угодно) сообщения с прямой активной ссылокй. Ссылки которые надо вставить да, текст совершеннно любой от себя, главное условие чтобы не удалил. Можно написать обзор, отзыв, негатив что ...