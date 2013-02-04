Регистрация программы в каталогах софта

$15
Наполнение сайтовЗавершен2 заявки176 просмотров
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Необходимо зарегистрировать программу Рос.Такси (http://www.itrf.ru/page/273324/) на сайтах и каталогах посещенные софту и форумах.

Общее количество зарегистрированных ресурсов 50 штук. Часть мы уже подобрали.

Бюджет: 500р.

Информация по заполняемым полям в каталогах, будет предоставлена исполнителю после выбора.

Список обязательных сайтов:

1. soft.mail.ru

2. download.ru

3. www.freeware.ru

4. soft.liveinternet.ru

5. www.freesoft.ru

6. www.softnavigator.ru

7. www.softportal.com

8. softarchive.ru

9. 1001soft.com

10. www.softforfree.com

11. www.newestsoft.com

12. saitok.net

13. ffasoft.ru

14. www.xprogram.ru

15. www.bestfree.ru

16. soft-free.ru

17. freeware-soft.com

18. freesoft32.ru

19. www.wosoft.ru

20. http://www.newestsoft.com/cat21.html

21. programki.net

22. exnews.org

23. softsearch.ru

24. http://www.soft-info.ru

25. www.softfree.org.ua

26. www.softstandart.com

27. http://www.softsklad.ru

28. www.mirsofta.ru

29. www.softok.org

30. 1soft.info

31. www.softhunt.ru

32. www.softar.ru

11 лет назад
romanp
Роман 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
blrwit
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$15
5 дней
Всё выполненно, проверено PocИнфоТех.
Был рад поработать над проектом. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
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