Наполнение сайта

Наполнение сайтовЗакрыт24 заявки342 просмотра
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Здравствуйте, нужен контент-менеджер для рыболовного портала.

По началу работы не много, но в последующем будет много.

На данный момент нужно с отсканированных журналов выкладывать статьи на сайт.

Жду ваших предложений по стоимости.

11 лет назад
Alexandr1975
Александр 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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