Alexandr1975

Александр Alexandr1975

 
48 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение интернет-магазина

    Нужно наполнение интернет-магазина, очень много работы. Зарплата 2 раза в месяц, 1-3 и 15-18 числах. Стоимость одной карточки 10 руб. Ищем ответственного и внимательного исполнителя. Если после проверки корректором в карточке что то не правильно, ...

    Наполнение интернет магазина
    Наполнение сайтов35 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка CMS

    $350

    Нужен разработчик CMS для создания интернет-магазинов, конкретного ТЗ нет. Примерно так: 1) Добавление/редактирование категорий 2) Добавление/редактирование товаров 3) Продающая структура 4) Варианты товара (Разные размеры, Расцветки, Комплектации) 5) Ярлыки (Новинка, Акция, Скидка, Хит) 6) Импорт-Экспорт ...

    HTMLAjaxFlash
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка

    $30

    Сверстать главную страницу на битрикс. Масштабируемость: да, на 100% ширины экрана. Минимальное разрешение: 1024х768. Оптимизация под web-броузеры: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera.

    Битрикс
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подключение api к сайту

    Здравствуйте, нужно подключить api к интернет-магазину на joomla описание: [url=http://apishops.ru/Api.jsp:]apishops.ru/Api.jsp:[/url] Функционал: 1) Пакетное (массовое) добавление товаров (включая описание и фотографии) 2) Автоматическое обновление цен 3) Автоматическое обновление наличия на складе 4) Автоматическое добавление ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно доработать сайт

    $30

    Работа по API: - Синхронизация цен по артикулу; - Импорт товаров (если товар есть, то не импортировать), сверка по артикулу; - Передача заказов из корзины; - Быстрая покупка товара и передача его по api; - Передача обратного звонка.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка CMS

    Есть cms самописная от Bmshop. Нужны доработки: 1. Работа по API: - Синхронизация цен по артикулу; - Импорт товаров (если товар есть, то не импортировать); - Передача заказов из корзины; - Быстрая покупка товара и передача его по api - Передача ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Надо доделать форму на сайте

    $10

    Здравствуйте, нужно доделать форму отправки заказа на email и сайт. Нужно сделать чтобы отправлялся способ доставки. Сама форма выбор доставки уже есть на сайте, нужно чтобы выбор отправлялся на почту и в админку.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Форма заказа с сайта

    Здравствуйте, нужно доделать форму отправки заказа на email Нужно сделать чтобы отправлялся способ доставки. Выбор доставки уже есть на сайте, нужно сделать чтобы на email приходил ещё и доп поле доставка

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Упрощение формы заказа на prestashop

    Бюджет по договоренности Здравствуйте, на сайте www.sexshop-77.ru/ нужно упростить форму заказа, чтобы при заказе клиент не нажимал на кнопку сохранить, её вообще убрать. Доставка и оплата сделать попроще и чтобы видно было а сейчас видно только ...

    Prestashop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Html сайт

    $50

    Работу нужно выполнить сегодня в течение дня. Я весь день в Скайпе. 1. Сделать копии пяти страниц сайта, заменив текст на русский. Текст будет предоставлен. Страницы, которые нужно будет скопировать. http://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagiccinemacamera http://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagiccinemacamera/design http://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagiccinemacamera/workflow http://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagiccinemacamera/models http://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagiccinemacamera/techspecs При создании копии, нужно ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен рерайтер

    Требуется постоянный качественный рерайт новостей, статей для сайта рыболовной тематики. Требуется ответственный работник, который не будет рарайтить текст по несколько дней. От вас жду стоимость в рублях за 1000 символов

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
lodka89
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Верстка сайта
Все четко и по делу. Отличный заказчик.
Все сделал на 10+.
Ответный отзыв
AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Исправления на сайте
Все прошло на ура!
Как и обещал сделал все быстро. Хороший исполнитель
Ответный отзыв
whitestripe
Андрей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$50
9 баллов
10 лет назад
Html сайт
Все прошло хорошо, спасибо!
Отличный исполнитель
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Написать парсер
Работаем не первый раз. Были небольшие проблемы по срокам, проект был отложен. В итоге без проблем пришли к компромиссу, проект совершен, все в порядке. Оплата полной предоплатой. Все необходимые данные для работы заказчик отправлял оперативно. Оценка +10!
Уже не первый раз работаю с Евгением, и снова сделал работа на отлично, буду дальше сотрудничать, всем советую.
Ответный отзыв
zeniazik
Евгений 
29 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Помощь по сайту
Отличный заказчик. Чётко формулирует задачу и быстро переводит деньги. Рекомендую!
Работа сделана на отлично, после выполнения всё объяснил. Результатом доволен.
Ответный отзыв