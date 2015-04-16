Alexandr1975

Бюджет по договоренности Здравствуйте, на сайте www.sexshop-77.ru/ нужно упростить форму заказа, чтобы при заказе клиент не нажимал на кнопку сохранить, её вообще убрать. Доставка и оплата сделать попроще и чтобы видно было а сейчас видно только ...