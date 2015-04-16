Alexandr1975

Нужно наполнение интернет-магазина, очень много работы. Зарплата 2 раза в месяц, 1-3 и 15-18 числах. Стоимость одной карточки 10 руб. Ищем ответственного и внимательного исполнителя. Если после проверки корректором в карточке что то не правильно, ...
- Наполнение сайтов35 заявокЗакрыт7 лет назад
- $350
Нужен разработчик CMS для создания интернет-магазинов, конкретного ТЗ нет. Примерно так: 1) Добавление/редактирование категорий 2) Добавление/редактирование товаров 3) Продающая структура 4) Варианты товара (Разные размеры, Расцветки, Комплектации) 5) Ярлыки (Новинка, Акция, Скидка, Хит) 6) Импорт-Экспорт ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, нужно создать cms по функционалу как https://b m s h o p.ru/ и с доработкамиСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно доделать сайт на битрикс по ТЗИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Сверстать главную страницу на битрикс. Масштабируемость: да, на 100% ширины экрана. Минимальное разрешение: 1024х768. Оптимизация под web-броузеры: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, нужно подключить api к интернет-магазину на joomla описание: [url=http://apishops.ru/Api.jsp:]apishops.ru/Api.jsp:[/url] Функционал: 1) Пакетное (массовое) добавление товаров (включая описание и фотографии) 2) Автоматическое обновление цен 3) Автоматическое обновление наличия на складе 4) Автоматическое добавление ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Здравствуйте, нужно сделать поиск в админке по названию и артикулу товараВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Работа по API: - Синхронизация цен по артикулу; - Импорт товаров (если товар есть, то не импортировать), сверка по артикулу; - Передача заказов из корзины; - Быстрая покупка товара и передача его по api; - Передача обратного звонка.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть cms самописная от Bmshop. Нужны доработки: 1. Работа по API: - Синхронизация цен по артикулу; - Импорт товаров (если товар есть, то не импортировать); - Передача заказов из корзины; - Быстрая покупка товара и передача его по api - Передача ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно подключить api к моему сайту. Жду ваших предложений и сколько возьмете за работуВеб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, на сайт нужен фильтр товаров и выбор размер и цвет в карточке товара.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Здравствуйте, нужно доделать форму отправки заказа на email и сайт. Нужно сделать чтобы отправлялся способ доставки. Сама форма выбор доставки уже есть на сайте, нужно чтобы выбор отправлялся на почту и в админку.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, нужно доделать форму отправки заказа на email Нужно сделать чтобы отправлялся способ доставки. Выбор доставки уже есть на сайте, нужно сделать чтобы на email приходил ещё и доп поле доставкаВеб-программирование13 заявокЗакрыт9 лет назад
Бюджет по договоренности Здравствуйте, на сайте www.sexshop-77.ru/ нужно упростить форму заказа, чтобы при заказе клиент не нажимал на кнопку сохранить, её вообще убрать. Доставка и оплата сделать попроще и чтобы видно было а сейчас видно только ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Здравствуйте, нужно перевести шаблон на joomla. Вернее шаблон переведен, а вот на сайте показывается типа My_Cart.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Работу нужно выполнить сегодня в течение дня. Я весь день в Скайпе. 1. Сделать копии пяти страниц сайта, заменив текст на русский. Текст будет предоставлен. Страницы, которые нужно будет скопировать. http://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagiccinemacamera http://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagiccinemacamera/design http://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagiccinemacamera/workflow http://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagiccinemacamera/models http://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagiccinemacamera/techspecs При создании копии, нужно ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется постоянный качественный рерайт новостей, статей для сайта рыболовной тематики. Требуется ответственный работник, который не будет рарайтить текст по несколько дней. От вас жду стоимость в рублях за 1000 символовКопирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужны люди, для наполнения рыболовного сайта материалами, статьи, тексты, видео, новости и т.д.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Специалист по jSeblod Здравствуйте, нужен специалист который знает компонент для Joomla CCK jSeblod. Нужно сделать работы по сайтуСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $30
1. Когда пользователь авторизуется в левой колонке появляется его кабинет, но при переходе на другую страницу вылетает. 2. Не работает форма отправки материала.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад