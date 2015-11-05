Разработка CMS

Нужен разработчик CMS для создания интернет-магазинов, конкретного ТЗ нет. Примерно так:

1) Добавление/редактирование категорий

2) Добавление/редактирование товаров

3) Продающая структура

4) Варианты товара (Разные размеры, Расцветки, Комплектации)

5) Ярлыки (Новинка, Акция, Скидка, Хит)

6) Импорт-Экспорт

7) Фильтр товаров

8) Корзина и заказ в один клик

9) Продающие триггеры

10) Слайд-шоу на главной, и в конкретной категории свое

11) Выгрузка для Яндекс.Маркета(YML)

12) Автообновляемый файл Sitemap.xml в корне сайта

13) При разработке пагинации наличие канонической версии страницы ()

14) Лёгкость указания SEO-данных для абсолютно любой страницы сайта.

(возможность заполнения SEO-данных в админке путём шаблонирования.

Пример, строка «Title Категории» «Купить $НазваниеКатегории в России» и

Description Категории «$НазваниеКатегории ✔Уникальные технологии✔Лучшие в

России✔20 лет на рынке . ☎ +8(979)000-00-00. И так для каждой

структурной единицы сайта.)

15) Соблюдение стандартов HTML5

16) Возможность прописать значение атрибута alt тега (в

админке, шаблонах сайта). Для всех картинок, внедряемых в сайт.

17) Не использовать Flash, AJAX-технологии в разработке (или минимальное использование) -не индексируются поисковыми системами.

18) возможность разместить через админку код, отображаемый на всех страницах сайта

19) автоматическое создание правильного ЧПУ

20) Выбор 1 эталонной версии страницы при вёрстке, например:

site.ru/category/ (Для невозможности появления дублей). Без www, со

слэшем в конце. Если не учесть основную версию формирования url, можно

насоздавать множество дублей, от которых единственный выход – 301

редирект, что нормально, но не идеально.

21) Проработать HTML-карту сайта. Нужна обязательно для создания 3 уровня вложенности для любой

страницы сайта. Пример, страница находится на 150 странице пагинации

подкатегории. У неё будет приблизительно 17 уровень вложенности.

Поисковые системы рекомендуют размещать любые материалы сайта в 2 кликах

от главной страницы.

22) Отрисовать красивую функциональную страницу 404 ошибки с картой сайта.

23) Продумать контактный блок в хедере и футере сайта.

24) Адаптивная верстка

25) Возможность как можно больше всего делать через админ-панель. Например,

читать запросы обратной связи не только на почте, но и в админке (+

отвечать). И многие другие функции, которые выносятся за функционал

сайта.

26) HTML-меню

27) Наличие «Хлебных крошек»

28) Наличие блока «Похожие товары»

29) Наличие блока «С этим товаром покупают»

30) Наличие блока «Купить вместе дешевле»

31) Возможность указания meta robots для страницы. Параметры noindex,

nofollow. Очень нужно, когда требуется закрыть от индексации конкретные

страницы сайта, а через robots.txt это сделать нерационально (например,

когда тысячи товаров).

32) Внутренняя перелинковка в контенте одним кликом (только серверно, не frontend). Например, создается страница в

админке, где можно ввести слово и ссылку. После ввода все введенные

слова (или выражения) из контентной зоны (в точном вхождении) по всему

сайту станут ссылкой на указанную страницу.

33) Редактирование файлов шаблона через админку

34) Высокая скорость загрузки страниц

35) Автоматическое создание компаний и объявлений в yandex.Директ

36) Автоматическое создание компаний и объявлений в Adwords

37) Блог на сайте

38) Модуль подключения к Apishops:

Функционал:

1) Пакетное (массовое) добавление товаров (включая описание и фотографии)

2) Автоматическое обновление цен

3) Автоматическое обновление наличия на складе

4) Автоматическое добавление новых товаров

5) Подарки к заказу

6) Промокоды

7) Передача заказа через корзину

8) Передача заказа в один клик

9) Передача обратного звонка

10) Проверка статуса заказа

При обновлении не трогает описание, картинки и т.д. Только обновляет цену и наличие.

39) В последующем увеличивать функционал, соответственно за отдельную плату

Только без предоплаты, возможность оплачивать по мере разработки, т.е. по пунктам