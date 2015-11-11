Копия сайта на джумла 3

$17
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка142 просмотра
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Скопировать сайт на поддомен, изменить структуру меню, удалить лишнее, изменить текстовую информацию. Оплата в рублях, по факту - после проверки.

8 лет назад
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gtxtymt
Артем 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$19
2 дня
все замечательно, спасибо.
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