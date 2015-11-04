Создать и наполнить сайт на шаблоне Wordpress под ключ

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок219 просмотров
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Детальное тз - при работе

Общая схема:

Пять страниц:

1. Главная

2. О компании

3. Частным клиентам

4. Корпоративным клиентам

5. Контакты

Необходимо подобрать шаблон (платный), наполнить его картинками, текстом, добавить слайдер, кое-где будет видео.

Подключить Google Analytics и Яндекс Метрика, подключить seo-плагин, совместимый с другими плагинами.

Интуитивно понятная админ-панель.

Верстка - адаптивная, кроссбраузерная.

Выбор по цене и портфолио

WordPress
8 лет назад
Likhoman
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад