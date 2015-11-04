Создать и наполнить сайт на шаблоне Wordpress под ключ

Сверстанные макеты установить на CMS Битрикс сделать рабочим сайт т3 и макеты в приложение от вас сроки и бюджет без сроков и бюджета удаляю выбираю исполнителем и оплата по факту на вашем хостинге! тут т3 >>> https://cloud.mail.ru/public/9JHZ/NBJvCHEcf