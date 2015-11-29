Обновление сайта на joomla

$20
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок192 просмотра
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Сайт салона красоты на джумле 2,5.

Установить новый современный адаптивный шаблон ( можно бесплатный если у вас есть). (500р)

Обновить движок до последней версии (если необходимо для шаблона). (500р)

Joomla
8 лет назад
mvv999
51 годКазахстан
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Dimas-
29 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$20
4 дня
Дмитрий, благодарю Вас за работу. Вы выполнили всё на отлично! Когда делали сразу было видно, что по джумле вы просто мастер! Очень доволен, что выбрал именно Вас. Все задания выполняли с лёту. Мгновенно понимали, что нужно сделать. Большое спасибо. Рекомендую.
Отличный заказчик. Очень приятно работать. Грамотная постановка задачи. Оплата в срок. Рекомендую!!!
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