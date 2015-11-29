Обновление сайта на joomla

Дмитрий, благодарю Вас за работу. Вы выполнили всё на отлично! Когда делали сразу было видно, что по джумле вы просто мастер! Очень доволен, что выбрал именно Вас. Все задания выполняли с лёту. Мгновенно понимали, что нужно сделать. Большое спасибо. Рекомендую.