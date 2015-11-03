Настроить тему WP

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок118 просмотров
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Доброго времени суток. Нужно настроить тему Dynamic News. Тема уже установлена. 

Демо версия: http://preview.themezee.com/dynamicnews/ 

Требуется: Сделать слайдер, аналогичный в демо версии и настроить отображение статей так же, как и на демо версии.

Жду предложений

8 лет назад
Pi3P1415926535
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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