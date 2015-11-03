Перенести сайт на Wordpress движок.

Задание перенести сайт xxx на движок Wordpress.История сайта в данный момент – это шаблон вордпресскоторый ранее был скопирован с сайта и просто выпилин руками под себя. Сделано

всё тупо было напрямую. А сейчас нужно этот вид сайта перенести на шаблон в вордпресс и сделать культурно.Поясняю, тупо копировались все страницы сайта исохранялись cFirefox!!!

Профессионал на Wordpress требуется для него не сложная задача. Тестовый домен с wordpress предоставляется и доступ по фтп.

Обязательно должны после переноса работать кнопки оплаты и запрос емаил адреса.

Срок 3 дня на работу. Перелинковку страниц сам сделаю после вашей работы.