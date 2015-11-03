Перенести сайт на Wordpress движок.

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки8774 просмотра
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Задание перенести сайт xxx на движок Wordpress.История сайта в данный момент – это шаблон вордпресскоторый ранее был скопирован с сайта и просто выпилин руками под себя. Сделано

всё тупо было напрямую. А сейчас нужно этот вид сайта перенести на шаблон в вордпресс и сделать культурно.Поясняю, тупо копировались все страницы сайта исохранялись cFirefox!!!

Профессионал на Wordpress требуется для него не сложная задача. Тестовый домен с wordpress предоставляется и доступ по фтп. 

Обязательно должны после переноса работать кнопки оплаты и запрос емаил адреса.  

Срок 3 дня на работу.  Перелинковку страниц сам сделаю после вашей работы.

WordPressСайт на WordPress
8 лет назад
FGB
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад