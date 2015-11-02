Доработки интернет магазина Битрикс + настройка обмена с 1С

Здравствуйте!

Ищу адекватного фрилансера или команду со знанием Битрикс и 1С. Рассматриваю только с опытом и отзывами

Задача:

1) перенос сайта на другой хостинг

2) при проверки системы битриксом есть ошибки - убрать (по запросу скину список ошибок)

3) настроить интеграцию между bitrix и 1С (ут- 11.1.10.180) ранее она была прибавились торговые предложения и добавилось кол-во характеристик для фильтра и карточки товара

а) на сайт – карточка товара с фото, скидки и торговые предложения

б) из битрикс заказы в 1с

Буду рад обсудить задачи детальнее, ожидаю ориентировочные сроки и бюджет!