Доработки интернет магазина Битрикс + настройка обмена с 1С

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки108 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Ищу адекватного фрилансера или команду со знанием Битрикс и 1С. Рассматриваю только с опытом и отзывами

Задача: 

1) перенос сайта на другой хостинг 

2) при проверки системы битриксом есть ошибки - убрать (по запросу скину список ошибок) 

3) настроить интеграцию между bitrix и 1С (ут- 11.1.10.180) ранее она была прибавились торговые предложения и добавилось кол-во характеристик для фильтра и карточки товара

а) на сайт – карточка товара с фото, скидки и торговые предложения 

б) из битрикс заказы в 1с 

Буду рад обсудить задачи детальнее, ожидаю ориентировочные сроки и бюджет!

8 лет назад
shustrik250
Виктор 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад