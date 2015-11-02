Внести правки в верстку сайта на WP, доработать отправку формы. Детальное тз и адрес сайта - во вложенном файле
Доработки интернет магазина Битрикс + настройка обмена с 1С
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Ищу адекватного фрилансера или команду со знанием Битрикс и 1С. Рассматриваю только с опытом и отзывами
Задача:
1) перенос сайта на другой хостинг
2) при проверки системы битриксом есть ошибки - убрать (по запросу скину список ошибок)
3) настроить интеграцию между bitrix и 1С (ут- 11.1.10.180) ранее она была прибавились торговые предложения и добавилось кол-во характеристик для фильтра и карточки товара
а) на сайт – карточка товара с фото, скидки и торговые предложения
б) из битрикс заказы в 1с
Буду рад обсудить задачи детальнее, ожидаю ориентировочные сроки и бюджет!
- Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо лечение нескольких сайтов, CMS – Wordpress, Joomla, Drupal, DLE. Также принимаем предложения от специалистов, работающих с какой-то одной CMS. Опыт работы – от 3 лет.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо интегрировать мини-интернет магазин на WordPress Из сложностей: каталог, корзина, форма отправки Регистрации нет. Верстка готова [url=http://buytime.esy.es/]buytime.esy.es/[/url] Ознакомьтесь с версткой. Оцените бюджет и срокиСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Добрый день! 1. Необходимо перенести сайт (движок [url=https://ru.wordpress.org/][b]WordPress[/b][/url]) с site.ru на www.site.ru (сейчас наоборот) 2. Настроить переадресацию с site.ru на www.site.ru (сейчас наоборот) 3. Важно знать что хостинг и админка находятся у непонятного nic.ru (опыт работы с этим ...Завершен8 лет назад
Требуется натянуть готовый шаблон опенкарта на движок. Шаблон - http://www.templatemonster.com/ru/demo/44137.html Цену указать в заявке.Завершен8 лет назад
- $10
Есть сайт на webasyst, нужно реализовать все четко по пунктам ТЗ которое вышлю лично. Ничего тяжелого нету, добавить споллер заменить тег H1 на div при этом что бы стили не слетели, заменить description, title.Завершен8 лет назад
Необходимо донастроить сайт магазина по техническому заданию. Работы немного, но срочно. Жду заявок, ТЗ по запросу. Оплата по факту, договорная.Закрыт8 лет назад
- $10
Прикладываю шаблон, чем быстрее тем лучше. Цена 650р.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Выполнить адаптивную верстку на Bootstrap и запрограммировать на CMS Opencart. Весь дизайн отрисован в одном разрешении под Bootstrap и в формате PSD. От вас нужен полностью рабочий магазин. Показывайте ссылки на ранее разработанные вами адаптивные ...Закрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать следующие доработки проекта на Joomla: 1) Требуется разработать календарь событий, который будет выводится в сайдбаре. В календарь будут добавляться события трех категорий (с возможность расширения). Каждая из них имеет свой цвет. Необходимо ...Закрыт8 лет назад