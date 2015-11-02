Необходимо лечение сайтов от вирусов

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок134 просмотра
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Необходимо лечение нескольких сайтов, CMS – Wordpress, Joomla, Drupal, DLE. 

Также принимаем предложения  от специалистов, работающих с какой-то одной CMS. 

Опыт работы – от 3 лет. 

8 лет назад
ekaterinab90
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад