Необходимо лечение сайтов от вирусов

Внести правки в верстку сайта на WP, доработать отправку формы. Детальное тз и адрес сайта - во вложенном файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо лечение нескольких сайтов, CMS – Wordpress, Joomla, Drupal, DLE.
Также принимаем предложения от специалистов, работающих с какой-то одной CMS.
Опыт работы – от 3 лет.
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