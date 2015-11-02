Необходимо лечение сайтов от вирусов

Добрый день! 1. Необходимо перенести сайт (движок [url=https://ru.wordpress.org/][b]WordPress[/b][/url]) с site.ru на www.site.ru (сейчас наоборот) 2. Настроить переадресацию с site.ru на www.site.ru (сейчас наоборот) 3. Важно знать что хостинг и админка находятся у непонятного nic.ru (опыт работы с этим ...