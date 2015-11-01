Проверить сайт, битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка112 просмотров
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Проверить сайт на битриксе на безопасность, вычистить бекдоры.

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8 лет назад
partner430
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад