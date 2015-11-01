Скопировать дизайн с одного сайта на другой.

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок158 просмотров
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Нужно сделать новый дизайн существующего интернет-магазина на вордпрессе. Есть сайт с нужным дизайном, который надо скопировать полностью на мой сайт. То есть разрабатывать дизайн не придется, работа чисто техническая, без творчества.

8 лет назад
didem290787
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад