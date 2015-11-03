Доработка сайта сделанного на Joomla 3

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки167 просмотров
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Доработка сайта dsk-remont.ru (4 пункта). Описание доработки и поясняющее фото в приложенном файле. Предоплата 50%

Joomla
8 лет назад
sk1982
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
complite
Игорь 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$30
3 дня
Отличная работа! Доработку сайта Игорь сделал профессионально и очень быстро. Планирую обратится повторно по второму сайту. Рекомендую
Сергей - отличный заказчик. Четко и понятно обьясняет задание и вовремя оплачивает работу, чего еще желать фрилансеру...:)