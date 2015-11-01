Доработка virtuemart 3

Приветствую! ОЗНАКОМЬТЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО С ТЗ! Только если уверены, что справитесь, оставляйте свои комментарии. Используется фреймворк codeignater. Срок: до 11:00 2.11.2015 Условия окончательные.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо настроить Virtuemart 3 на сайте:
1) привести к стилю, схожему как на сайте http://totalmx.ru/
2) настроить отображение необходимой информации
Пишите, пожалуйста, сроки и стоимость выполнения.
Сайт и более подробно при общении лично.
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