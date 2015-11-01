Доработка virtuemart 3

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Необходимо настроить Virtuemart 3  на сайте:

1) привести к стилю, схожему как на сайте http://totalmx.ru/

2) настроить отображение необходимой информации

Пишите, пожалуйста, сроки и стоимость выполнения.

Сайт и более подробно при общении лично.

Связь либо личным сообщением тут

Virtuemart
8 лет назад
Drumerr
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад