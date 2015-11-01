Доработка virtuemart 3

Есть сайт который готов на 80% Работает на WP но там куча различных дополнений На сайте реализованы поддомены Сайт репетиторов иностранных языков. Репетитор региться, заполняет профиль – анкету. первый месяц бесплатно а потом оплата за анкету каждый месяц. Личный ...