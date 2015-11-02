Внести правки в верстку сайта

$50
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок214 просмотров
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Внести правки в верстку сайта на WP, доработать отправку формы. Детальное тз и адрес сайта - во вложенном файле

8 лет назад
Likhoman
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад