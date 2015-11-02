Перенос сайта с site.ru на www.site.ru

$15
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки136 просмотров
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Добрый день!

1. Необходимо перенести сайт (движок WordPress) с site.ru на www.site.ru (сейчас наоборот)

2. Настроить переадресацию с site.ru на www.site.ru (сейчас наоборот)

3. Важно знать что хостинг и админка находятся у непонятного nic.ru (опыт работы с этим зверем был бы как плюс в выборе исполнителя)

Пишите, стоимость и сроки в проекте, не нужно личных писем.

8 лет назад
tomminuker
Виталий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
gtxtymt
Артем 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Быстро! Доволен результатом! Решение нечетко поставленных задач! Удобный способ оплаты! Спасибо большое! На память: "в вп-конфиг.пхп зачем-то был полностью адрес прописан, добавил к нему ввв да в htaccess настроил редирект."
Отличный заказчик. С доступами не тянул, в переписке задачу описал вполне корректно. Оплата сразу после выполнения. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.