Перенос сайта с site.ru на www.site.ru

Добрый день!

1. Необходимо перенести сайт (движок WordPress) с site.ru на www.site.ru (сейчас наоборот)

2. Настроить переадресацию с site.ru на www.site.ru (сейчас наоборот)

3. Важно знать что хостинг и админка находятся у непонятного nic.ru (опыт работы с этим зверем был бы как плюс в выборе исполнителя)

Пишите, стоимость и сроки в проекте, не нужно личных писем.