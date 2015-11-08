Выполнить ТЗ на webasyst

$10
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка131 просмотр
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Есть сайт на webasyst, нужно реализовать все четко по пунктам ТЗ которое вышлю лично.

Ничего тяжелого нету, добавить споллер заменить тег H1 на div при этом что бы стили не слетели, заменить description, title.

8 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
LobsterOK
Алексей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Алексей справился со своей задачей четко. По минимуму вопросов и четко по ТЗ. Рекомендую!
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Все хорошо!