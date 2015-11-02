Есть сайт на webasyst, нужно реализовать все четко по пунктам ТЗ которое вышлю лично. Ничего тяжелого нету, добавить споллер заменить тег H1 на div при этом что бы стили не слетели, заменить description, title.
Верстка и программирование адаптивного магазина на Opencart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполнить адаптивную верстку на Bootstrap и запрограммировать на CMS Opencart.
Весь дизайн отрисован в одном разрешении под Bootstrap и в формате PSD. От вас нужен полностью рабочий магазин. Показывайте ссылки на ранее разработанные вами адаптивные магазины на Opencart. Поддерживаемые устройства Bootstrap приложены картинкой.
Всех отрисованных разрешений дизайна НЕТ!
Предложения без цен и сроков рассматриваться не будут!
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