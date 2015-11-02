Верстка и программирование адаптивного магазина на Opencart

Выполнить адаптивную верстку на Bootstrap и запрограммировать на CMS Opencart.

Весь дизайн отрисован в одном разрешении под Bootstrap и в формате PSD. От вас нужен полностью рабочий магазин. Показывайте ссылки на ранее разработанные вами адаптивные магазины на Opencart. Поддерживаемые устройства Bootstrap приложены картинкой.

Всех отрисованных разрешений дизайна НЕТ!

Предложения без цен и сроков рассматриваться не будут!