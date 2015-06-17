Добрый день, нужен мастер фотошопа с прямыми руками. Нарисовать или перенести цифры нужно на 4 скриншота. Также по этим скриншотам нарисовать график в тз всё указанно как сделать с примерами. Самое сложное график там подумать ...
- Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужен копирайтер для написания или изменения статей на спортивном сайте. Традиционно требуется уникальность (100% по text.ru), Ставка 40 руб. за 1000 зпб. *** тыс. знаков. Или ваша цена договорная! Файл загружен работы мало. 2 статьи всего. Срок ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Нужен копирайтер для написания или изменения статей на спортивном сайте. Традиционно требуется уникальность (100% по text.ru), Ставка 50 руб. за 1000 зпб. *** тыс. знаков. Или ваша цена договорная! Файл загружен работы мало. 3 статьи всего. На ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Задание перенести сайт xxx на движок Wordpress.История сайта в данный момент – это шаблон вордпресскоторый ранее был скопирован с сайта и просто выпилин руками под себя. Сделано всё тупо было напрямую. А сейчас нужно этот вид сайта перенести ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Такая задача нужен скрипт php upload загрузки файлов на сервер с заменой файла если такой есть уже в корневой директорий сайта. Права на такие файлы 777 и на сам скрипт уже стоят. Скриптов находил полно ...Завершен8 лет назад
Есть скрипт на питоне - yowsup-cli и он может отправлять текстовые сообщения, а вот нужно сделать чтобы он еще отправлял и картинки с подписью. Это по сути консольный клиент WhatsApp, нужно чтобы через одну команду получалось ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно проделать не большие работы на форуме версия ipb board 3.2.3. Работа в верхнем и нижнем футере. Основные задачи. Расширить форум , перенести блок "все сообщения" под шапку, сдвинуть навигационное меню ссылок в лева, выдержать ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть задача – создать административный интерфейс готовому сайту - работа с БД MySQL. Возможности – редактирование информации на сайте, рассылка прогнозов на почту, получение данных с w1 единная касса. (уже подключена) Оплата в рублях Qiwi Webmoney Яндекс.деньги. ...Завершен8 лет назад
- $20
Здравствуйте! Нужен копирайтер для написания или изменения статей на спортивном сайте. Традиционно требуется уникальность (100% по text.ru), Ставка 50 руб. за 1000 зпб. *** тыс. знаков. Или ваша цена договорная! Что нужно изменить ссылки во ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно организовать на спортивном сайте автооплату! Принцип работы во вложений. Работа простая по сути. Оплата в рублях webmoney.Завершен9 лет назад
Добрый день, необходимо поправить верстку на главной странице сайта и шрифт везде + пару мелочей добавить. Пути адресов в ТЗ все указаны до страниц для правки. Как войти в личный кабинет указал. Требования к верстке: Всё что ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, необходимо сверстать или поправить 3 страницы сайта и шрифт + пару мелочей.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужен толковый PHP программист, который может легко разбираться в чужом коде. Необходимо решить поставленные задачи в самописной CMS ниже среднего класса сложности. Готовый тестовый вариант прилагается в архиве для тестирования на локальном Денвере или на удаленном ...Завершен10 лет назад
- $15
1.Нужно решить проблему с кнопкой отправки subbmit 2.Реализовать передачу переменных данных в скрипт .php архив приложил Работы немного..или решения на ваш выбор.Завершен10 лет назад
- $200
Есть проект, унего пару страниц, для которых нужен новый внешнии вид. Или общий дизайн привлекательный. По факту нужен новый вид проекту (дизайн+верстка) В архиве все приложенно + тз. Допускается сделать "всю работу" новый вид проекту по вашему ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Надо сделать сайт прокладку по приложенному раскладу Все условия описаны в файле архива ТЗ СТРОГО ПО ЭТИМ ДАННЫМ.txt Требуется оформить со вкусом и (очень красиво) дизайн!!! ОдностраничникСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать редизайн для сайта Размещение информационных блоков останется таким же. Изменить немного структуру + пару картинок размерность сменить. http://odinokij-rejndzher-onlain.ru/Веб-программирование19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо написать. Также нужен шаблон сайта.(зеркало) Подробнее : принцип работы будет Алгоритм замкнутого круга работы скрипта пхп. + смс рассылка подключения. Вышлю в личку. приватные решения подробности. срок 10 -12 дней.Завершен11 лет назад
- $150
Суть такая есть сайт млм проэкта подключенны смс рассылка и есть регистрация участников. Есть свои алгоритм работы скрипта пхп после регистраций в системе (реферальная программа) Тоесть мне нужен 100% клон. поменяем тока домен на мой.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $20
под 3 игры без текста. index.php разметку учесть и валидность + шаблон должен быть уникальным и картинки. (если картинки с паблика меняем размер и тд) doodle jump на телефон фруто ниндзя на телефон энгри берс на телефон сделать ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад