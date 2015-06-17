FGB

Олег FGB

 
43 годаРоссия/Казань
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Сложные проекты.

Бизнесмен

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
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  • Нарисовать график и цифры на скриншотах.

    Добрый день, нужен мастер фотошопа с прямыми руками. Нарисовать или перенести цифры нужно на 4 скриншота. Также по этим скриншотам нарисовать график в тз всё указанно как сделать с примерами. Самое сложное график там подумать ...

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайт статей спортивного сайта

    Здравствуйте!  Нужен копирайтер для написания или изменения статей на спортивном сайте. Традиционно требуется уникальность (100% по text.ru),  Ставка 40 руб. за 1000 зпб. *** тыс. знаков. Или ваша цена договорная!  Файл загружен работы мало.  2 статьи всего. Срок ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Копирайт статей спортивного сайта.

    Здравствуйте!  Нужен копирайтер для написания или изменения статей на спортивном сайте. Традиционно требуется уникальность (100% по text.ru),  Ставка 50 руб. за 1000 зпб. *** тыс. знаков. Или ваша цена договорная!  Файл загружен работы мало.  3 статьи всего. На ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенести сайт на Wordpress движок.

    Задание перенести сайт xxx на движок Wordpress.История сайта в данный момент – это шаблон вордпресскоторый ранее был скопирован с сайта и просто выпилин руками под себя. Сделано всё тупо было напрямую. А сейчас нужно этот вид сайта перенести ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Cкрипт замены одного файла на сайте

    Такая задача нужен скрипт php upload загрузки файлов на сервер с заменой файла если такой есть уже в корневой директорий сайта. Права на такие файлы 777 и на сам скрипт уже стоят. Скриптов находил полно ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Скрипт python.

    Есть скрипт на питоне - yowsup-cli и он может отправлять текстовые сообщения, а вот нужно сделать чтобы он еще отправлял и картинки с подписью. Это по сути консольный клиент WhatsApp, нужно чтобы через одну команду получалось ...

    Python
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Косметические работы по Ipb board нужен специалист.

    Нужно проделать не большие работы на форуме версия ipb board 3.2.3. Работа в верхнем и нижнем футере. Основные задачи. Расширить форум , перенести блок "все сообщения" под шапку, сдвинуть навигационное меню ссылок в лева, выдержать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Cоздать простую админку к готовому сайту

    Есть задача – создать административный интерфейс готовому сайту - работа с БД MySQL. Возможности – редактирование информации на сайте, рассылка прогнозов на почту, получение данных с w1 единная касса. (уже подключена) Оплата в рублях Qiwi Webmoney Яндекс.деньги. ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Копирайт статей спортивного сайта.

    $20

    Здравствуйте! Нужен копирайтер для написания или изменения статей на спортивном сайте. Традиционно требуется уникальность (100% по text.ru), Ставка 50 руб. за 1000 зпб. *** тыс. знаков. Или ваша цена договорная! Что нужно изменить ссылки во ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Поправить верстку и шрифт в проекте

    Добрый день, необходимо поправить верстку на главной странице сайта и шрифт везде + пару мелочей добавить. Пути адресов в ТЗ все указаны до страниц для правки. Как войти в личный кабинет указал. Требования к верстке: Всё что ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка страниц

    Добрый день, необходимо сверстать или поправить 3 страницы сайта и шрифт + пару мелочей.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка проекта кода PHP

    $100

    Нужен толковый PHP программист, который может легко разбираться в чужом коде. Необходимо решить поставленные задачи в самописной CMS ниже среднего класса сложности. Готовый тестовый вариант прилагается в архиве для тестирования на локальном Денвере или на удаленном ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн для проекта

    $200

    Есть проект, унего пару страниц, для которых нужен новый внешнии вид. Или общий дизайн привлекательный. По факту нужен новый вид проекту (дизайн+верстка) В архиве все приложенно + тз. Допускается сделать "всю работу" новый вид проекту по вашему ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать сайт прокладку

    $100

    Надо сделать сайт прокладку по приложенному раскладу Все условия описаны в файле архива ТЗ СТРОГО ПО ЭТИМ ДАННЫМ.txt Требуется оформить со вкусом и (очень красиво) дизайн!!! Одностраничник

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Функционал системы матрица скрипта

    $500

    Необходимо написать. Также нужен шаблон сайта.(зеркало) Подробнее : принцип работы будет Алгоритм замкнутого круга работы скрипта пхп. + смс рассылка подключения. Вышлю в личку. приватные решения подробности. срок 10 -12 дней.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать копию МЛМ-проекта

    $150

    Суть такая есть сайт млм проэкта подключенны смс рассылка и есть регистрация участников. Есть свои алгоритм работы скрипта пхп после регистраций в системе (реферальная программа) Тоесть мне нужен 100% клон. поменяем тока домен на мой.

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать платник, одностраничник

    $20

    под 3 игры без текста. index.php разметку учесть и валидность + шаблон должен быть уникальным и картинки. (если картинки с паблика меняем размер и тд) doodle jump на телефон фруто ниндзя на телефон энгри берс на телефон сделать ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
filin19101989
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Копирайт статей спортивного сайта
Сотрудничеством полностью доволен. Рекомендую Олега как отличного заказчика!
Сроки все соблюдены. Текст правильный грамотный. Рекомендую работать с данным человеком.
Ответный отзыв
muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Cкрипт замены одного файла на сайте
Приятное сотрудничество - без проволочек и задержек - оплата мгновенно!
Всё четко быстро и по делу... без заморочек.
Ответный отзыв
DBiletsky
Денис 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
$15
10 баллов
8 лет назад
Косметические работы по Ipb board нужен специалист.
Внятное ТЗ, быстрая оплата. Все отлично. Рекомендую.
Все сделал как надо, советую доверять данному человеку на веблансере.
Ответный отзыв
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
17 часов назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Копирайт статей спортивного сайта.
Сотрудничеством с Олегом очень довольна. Полное и понятное ТЗ, оплата, как полагается. Рекомендую.
Все четко и по срокам без задержки.
Ответный отзыв
AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Интеграция с платежной системой w1
Своевременная оплата. Четкая постановка задачи. Быстрое время проверки. Все время на связи. Рекомендую.
Человек всё сделал грамотно и быстро.
Ответный отзыв