Копирайт статей спортивного сайта

Здравствуйте. Требуется написать статьи на тему Звезды и Шоу Бизнес. От автора требуется: [list=1][*]Подобрать актуальные новости и фотографии. [*]Сделать уникальным контент.[/list] [b]Требование к исполнителю:[/b][list][*]Девушка 20-30 лет;[*]Наработки в данной сфере (источники, опыт работы).[/list] Тем, кто имеет опыт работы в данной тематике, ...
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Здравствуйте!
Нужен копирайтер для написания или изменения статей на спортивном сайте. Традиционно требуется уникальность (100% по text.ru),
Ставка 40 руб. за 1000 зпб. *** тыс. знаков. Или ваша цена договорная!
Файл загружен работы мало. 2 статьи всего. Срок 1 день.
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