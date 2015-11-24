Копирайтинг для информационного сайта

КопирайтингЗавершен15 заявок253 просмотра
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Приветствую, друзья!

Нужен ответственный копирайтер, который умеет писать статьи без «воды» и раскрывать тему полностью.

Требуются статьи следующего характера:

  • Информационные, раскрывающие полностью тему вопроса
  • Средний объем статьи 6000 знаков без пробелов – может быть меньше, может больше
  • Тематика статей – мебель
  • Требуется порядка 100 статей
Оплата:

  • Оплата 50 руб за 1000 знаков без пробелов.
Все подробности в личке.

Жду ваших предложений.

8 лет назад
creator969
Андрей 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Faina_Shatrova
Фаина 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$10
3 дня
Отличные тексты, пунктуальность, ответственность. Рекомендую.
Андрей - превосходный заказчик. Предоставил подробное ТЗ, в котором четко сформулировал все требования. Оплачивает принятые тексты мгновенно. Создает идеальные условия для работы. Деликатно сообщает о недочетах, которые требуют доработки. Спасибо за заказ, Андрей. Надеюсь на длительное и плодотворное сотрудничество.
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    8 лет назад