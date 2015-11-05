Требуется копирайтеры на постоянную работу для проекта о ЗОЖ

КопирайтингЗакрыт106 заявок1228 просмотров
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Требуются копирайтеры на блог по нише здоровый образ жизни. Писать нужно будет не о болезнях, а о здоровье (питание, натуральные средства для красоты и здоровья, физическая активность, чистки организма, стройность, женское здоровье)

Пол: женский

Навыки: поиск информации в Интернете + SEO оптимизации текста

Оплата: посимвольно 40 руб. за 1000 знаков.

Необходимо писать живые статьи в информационном стиле. 

Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Объём работы: 10-20 статей в месяц (зависит от вашей успеваемости)

Важна заинтересованность в теме. Кандидатам вышлю небольшую анкету.

Перед работой даю оплачиваемое тестовое задание. В приложении - ПРИМЕР.

8 лет назад
evshestel
Евгения 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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