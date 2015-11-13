Рерайт 14 страниц сайта

КопирайтингЗавершен24 заявки289 просмотров
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Сайт ipelmen   ru

Нужен рерайт 14 страниц

1. Главная 2000 символов

2. Услуги 2000 символов

3. Гарантии 1000 символов

4. О компании 1000 символов

5. Услуги сборщиков мебели 

6. Сборка мебели

7. Разборка мебели

8. Сборка офисной мебели

9. Сборка школьной мебели

10. Услуги грузчиков

11. Доставка мебели

12. Офисные переезды

13. Квартирные переезды

14. Магазин упаковки

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Сроки не горят.

Интересуют  вменяемые цены и адекватная работа. 

8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад
$20
3 дня
Все отлично: качественный текст!
Идеальный заказчик: понятная задача, реальный срок, моментальная проверка и оплата. Рекомендую!
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