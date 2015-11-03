Статьи на компьютерную тематику

Здравствуйте! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог о беременности, родах, материнстве и детях, желательно - молодую маму или врача-педиатра, которая знакома с темами блога на собственном опыте. Требуются качественные, интересные, уникальные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен копирайтер, который хорошо разбирается в IT тематике.
На данный момент нужна статья для блога: "Система контроля версий" (что это и для чего, какие бывают, как настроить, какие программы использовать).
Объем: 3000-6000 символов без пробелов (можно и больше).
Главное, чтобы полезно и уникально (100% по текст.ру).
Цена: 50 руб за 1000 символов без пробелов.
Начать нужно сегодня.
- Похожие заказы
- Копирайтинг101 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать тексты для сайта по форекс. Темы для статей: Уровни поддержки и сопротивления Обзор торгового терминала мт4 С подходящими кандидатами возможна дальнейшая работа. Требования: -иметь опыт работы на рынке Форекс, возможно небольшой -своевременное выполнение работы Рассмотрю всех кандидатов на эту работу.Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $32
Нужен хороший пресс-релиз компании. Тема: Прихожая с подарком За покупку в интернет магазине или розничном магазине (около 50 бутиков) дарим подарок: в виде предметы интерьера ручной работы (кованные часы или зонтницу). Условия акции на странице http://www.bogacho.ru/category/actions/name/novemberClocks/ Описать саму ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте :) Ищу талантливого специалиста на постоянную работу. Ссылка на блог http://negoloday.ru/ [b]Желательно, чтобы по специальности вы были учителем, врачем, биологом или ветеринаром...[/b] И еще чтобы вы [u]любили и очень хорошо разбирались в теме: похудения, женского здоровья.[/u] [b]Обязательно ...Копирайтинг108 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Требуется написать SEO текст (adult) под каждую категории. Всего 38 категорий + главная страница - кол-во символов для категории и главной не более 200 символов. Оплата WMRКопирайтинг19 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Ищется копирайтер для написания большого объема текстов. Проект достаточно долгосрочный – сначала категории, а потом товары (больше все-таки товары)! Хотелось бы узнать стоимость Ваших услуг на основе требований к тексту - [url=https://yadi.sk/d/8fOFiLJgjwkKG]https://yadi.sk/d/8fOFiLJgjwkKG [/url]Кто хочет показать свои возможности на ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется грамотный, технически подкованный копирайтер на большой заказ. Оплата договорная (от 80 рублей за 1000 знаков). Тематика: Обслуживание компьютеров, сетей. Установка и настройка ip-телефонии. Модернизация и расширение функционала сайтов. Облачные технологии.Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимы положительные отзывы о магазине на Яндекс.Маркет. Отзывы нужны только от граждан России, пользующихся яндекс почтой. Желательно Московского региона. 4 долл за отзыв.Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется автор для написания SEO-статей на английском на тему " медицина" [i]Требование к автору:[/i] 1. Знание английского языка на высоком уровне 2. Опыт написание SEO текстов (от 1года) 3. Понимание медицинской тематики. 4. Ответственность и добросовестность Приветствуется знание немецкого языка. [i]Задача: [/i]Написание SEO статей для многопрофильных клиники, а также мед.портала. [i]Оплата:[/i]будет рассмотрена в индивидуальном порядке. [i]Способы оплаты:[/i] Webmoney, Перевод ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад