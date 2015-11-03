Статьи на компьютерную тематику

Добрый день!

Нужен копирайтер, который хорошо разбирается в IT тематике.

На данный момент нужна статья для блога: "Система контроля версий" (что это и для чего, какие бывают, как настроить, какие программы использовать).

Объем: 3000-6000 символов без пробелов (можно и больше).

Главное, чтобы полезно и уникально (100% по текст.ру).

Цена: 50 руб за 1000 символов без пробелов.

Начать нужно сегодня.