Статьи на компьютерную тематику

КопирайтингЗакрыт5 заявок157 просмотров
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Добрый день!

Нужен копирайтер, который хорошо разбирается в IT тематике.

На данный момент нужна статья для блога: "Система контроля версий" (что это и для чего, какие бывают, как настроить, какие программы использовать).

Объем: 3000-6000 символов без пробелов (можно и больше).

Главное, чтобы полезно и уникально (100% по текст.ру).

Цена: 50 руб за 1000 символов без пробелов.

Начать нужно сегодня.

8 лет назад
26angela26
Анжела 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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