Поиск копирайтера на блог о беременности, материнстве и детях

Здравствуйте!

Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог о беременности, родах, материнстве и детях, желательно - молодую маму или врача-педиатра, которая знакома с темами блога на собственном опыте.

Требуются качественные, интересные, уникальные статьи, которые будут действительно полезны читателям блога.

Объем работы довольно большой как минимум на ближайшие полгода. По каждой статье будет предоставлено ТЗ.

В месяц нужно писать 20-30 статей, больше-лучше. Объем статьи зависит от конкретной темы, для каждой статьи в ТЗ будет указано ориентировочное кол-во символов (в среднем 3-6 тыс. символов).

Оплата - 50 руб. за 1000 символов.

Требования к соискателям (в порядке значимости):

1. Ответственность (выполнение работы в установленные сроки!)

2. Умение четко выполнять требования ТЗ

3. Интерес к теме статей

4. Простой и доступный стиль изложения, умение разложить все "по полочкам"

5. Статьи по схожей тематике в портфолио

В заявке обязательно указывайте опыт работы и ссылки на Ваши статьи по этой тематике. Также указывайте, какой объем работы сможете выполнять в месяц.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Спасибо за внимание! Жду ваших предложений.