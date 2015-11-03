Требуется копирайтер-технарь

КопирайтингЗакрыт11 заявок182 просмотра
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Требуется грамотный, технически подкованный копирайтер на большой заказ. Оплата договорная (от 80 рублей за 1000 знаков). Тематика: Обслуживание компьютеров, сетей. Установка и настройка ip-телефонии. Модернизация и расширение функционала сайтов. Облачные технологии.

8 лет назад
Gratir
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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