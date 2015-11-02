Копирайт для сайта и соц. сетей.

Доброго времени суток. Требуются несколько оптимизированных текстов на следующие страницы: 1. ЧЕХЛЫ НА ЗАКАЗ, ИМЕННЫЕ ЧЕХЛЫ НА АЙФОН 6 И АЙФОН 6+ http://icasegallery.com/imennye-chexly-dlya-iphone6/ 2. ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ АЙФОН 6/АЙФОН 6+ http://icasegallery.com/patriotika-iphone-6/ 3. BREAKING BAD ( ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ ) ЧЕХЛЫ ДЛЯ АЙФОН 6/6+ http://icasegallery.com/breaking-bad-chexly-dlya-iphone66/ Объем текстов ...
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Необходимо написать новость, обзор, статью для сайта - производитель эко-косметики и авторской парфюмерии.
Тексты должны включать в себя ключи по раскрутке и отвечать тематике.
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