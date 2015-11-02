Рерайт статей на строительную тематику

КопирайтингЗакрыт20 заявок209 просмотров
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Строительному порталу требуется ряд статей на тему "Делаем своими руками". Переписать тексты нужно по типу инструкции, т. е. Шаг 1...., Шаг 2..... и т. д. Таких статей будет примерно 10-12. Жду ваших предложений, указывайте стоимость.

8 лет назад
lin9616
Юлия 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
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