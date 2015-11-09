Тексты статей для интернет магазина

КопирайтингЗавершен7 заявок245 просмотров
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Нужно выполнить сегодня. Качественные тексты, желательно грамотного специалиста.

Ориентир 60 р/1000 з

8 лет назад
hobbat
55 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
8 лет назад
$5
1 день
Отработала отлично. Сроки выдеражаны, качество текстов соответствует ТЗ. Всегда на связи.
Рекомендую Дмитрия как отличного заказчика и как положительного во всех отношениях человека. Сотрудничаем дальше!
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