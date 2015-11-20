Из забугорного контента сделать наш

Требуется копирайтер для написания уникальной статьи на сайт верхней женской одежды, пальто, с опытом работы в данной сфере.
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перевод кулинарных рецептов с адаптацией текста (после переводчика), даю адреса веб-страничек, каждый рецепт около 10000 символов контента плюс около 10 картинок. Каждый рецепт должен получиться в виде веб-страничек с картинками.
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