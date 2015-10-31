Тексты юридической тематики

Написание комментариев к фильмам/сериалам/сайтам на украинском языке за максимально низкую цену. Высокая грамотность не нужна. Примерно 2 тысячи знаков за день. Оплата через Вебмани за каждые две недели работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Информация в статьях должна соответствовать действительности, содержать достоверные данные.
Уникальность статей не менее 90 (глубокой проверкой адвего)
Предложения или фразы должны быть иметь согласованные между собой падежи, формы и порядок употребления слов и соответствовать нормам
русского языка.
Текстов по каждой тематике около 500-600. Тематик очень много.
Объемы большие. Мы заинтересованы в работе с постоянными авторами.
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