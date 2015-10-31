Тексты юридической тематики

КопирайтингЗакрыт4 заявки121 просмотр
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Информация в статьях должна соответствовать действительности, содержать достоверные данные.

Уникальность статей не менее 90 (глубокой проверкой адвего)

Предложения или фразы должны быть иметь согласованные между собой падежи, формы и порядок употребления слов и соответствовать нормам

русского языка.

Текстов по каждой тематике около 500-600. Тематик очень много.

Объемы большие. Мы заинтересованы в работе с постоянными авторами.

8 лет назад
lada289W
Татьяна 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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