Тексты юридической тематики

Информация в статьях должна соответствовать действительности, содержать достоверные данные.

Уникальность статей не менее 90 (глубокой проверкой адвего)

Предложения или фразы должны быть иметь согласованные между собой падежи, формы и порядок употребления слов и соответствовать нормам

русского языка.

Текстов по каждой тематике около 500-600. Тематик очень много.

Объемы большие. Мы заинтересованы в работе с постоянными авторами.