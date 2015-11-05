Необходимо 8 статей на тему "ремонт и отделка квартир"

Привет уважаемые обладатели слога!

Для первоначального наполнения сайта строительной тематики необходимо написать 5 статей об услугах от лица компании и 3 статьи на свободные темы связанные с ремонтом квартир (например "как выбрать болгарку").

Тз на 5 статей от лица компании тут

Уровень уникальности - не ниже 90% (по http://www.content-watch.ru/text/ && http://text.ru/). Не тупо seo, необходима человечность, (по крайней мере для статей об услугах компании).

Объем каждой 1000 - 3000 (желательно ближе к максимуму)

Оплата: до 90 руб за 1000 знаков у статей от лица компании и до 60 рублей за 1000 знаков у статей просто в тему)) (пишите свои расценки в ответах)

Пустышки с прайсами можно посмотреть тут: http://dev.xenbase.ru/fortress/category/remont-kvartir/

На все про все: 3 дня после того, как ударим по рукам))

Сайт планируем развивать и дальше, поэтому если работа понравится будем продолжать сотрудничество на постоянной основе.