Написание комментариев к фильмам/сериалам/сайтам на украинском языке за максимально низкую цену. Высокая грамотность не нужна. Примерно 2 тысячи знаков за день. Оплата через Вебмани за каждые две недели работы.
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Написать тексты (юридическая тематика) желательно проф образование
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