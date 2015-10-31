Написать сценарий игры (геймдизайн)

КопирайтингЗакрыт6 заявок214 просмотров
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Нужен человек, который напишет сценарий, подумает над геймдизайном 2д-квеста по типу Tiny Trief, Bertram Fiddle, Hamlet и подобных.

Имеется кроссплатформенный движок для 2д-квестов

Спасибо

8 лет назад
3beeepb
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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