Написать сценарий игры (геймдизайн)

Здравствуйте. Требуются рерайтеры и копирайтеры длязаполнения интернет магазина детской одежды. Всего карточек товаров более 5000 шт., поэтому нам нужно много исполнителей, которые могут работать не только быстро, но и качественно! Одна карточка 800-1000 символов без пробелов оплачивается 50 ...