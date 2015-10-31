Написать сценарий игры (геймдизайн)

Написание комментариев к фильмам/сериалам/сайтам на украинском языке за максимально низкую цену. Высокая грамотность не нужна. Примерно 2 тысячи знаков за день. Оплата через Вебмани за каждые две недели работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который напишет сценарий, подумает над геймдизайном 2д-квеста по типу Tiny Trief, Bertram Fiddle, Hamlet и подобных.
Имеется кроссплатформенный движок для 2д-квестов
Спасибо
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