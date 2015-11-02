Копирайтер тематика "беременность и роды"

Нужно написать продающий текст для лендинга. Тематика спутниковое тв. Объем 1.5-2К символов. Подробнее при личной переписке. Сделать нужно сегодня. При подаче заявки указывайте стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется написать около 100 статей
оплата 20 рублей за 1000 знаков без пробелов
статья в среднем 4000-6000 знаков выходит на 100-120 рублей
пример статьи http://mam43.ru/kalendar-beremennosti/tretya-nedelya-beremennosti/
более подробно в лс, если кому то что то не нравится, то пожалуйста мимо =)
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