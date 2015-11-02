Копирайтер тематика "беременность и роды"

$150
КопирайтингЗакрыт6 заявок298 просмотров
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требуется написать около 100 статей 

оплата 20 рублей за 1000 знаков без пробелов

статья в среднем 4000-6000 знаков выходит на 100-120 рублей

пример статьи http://mam43.ru/kalendar-beremennosti/tretya-nedelya-beremennosti/

более подробно в лс, если кому то что то не нравится, то пожалуйста мимо =)

8 лет назад
bio43
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва