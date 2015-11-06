Ищу человека для еженедельного написания компьютерных статей в IT блог. Тексты + картинки, сайт на wordpress. Будет выбран только один. Ищу того кто будет писать качественные статьи на сайт, в раздел http://alexzsoft.ru/stati . Желательно с опытом системного администрирования, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
44 страницы рерайта на тематику кондиционеров
срок до dnjhybrf
Оплата 2200 в рублях
- Похожие заказы
- $4Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, необходимо оригинальное описание услуг риэлтора, описание преимуществ работы с риэлтором в разделы "купить квартиру", "продать квартиру", "оформить документы" по 3000 зн. в тексте каждого раздела, а задания дальше по результатам работы. От Вас: ...Копирайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Здравствуйте! Есть проект: " Тур сфера – информация о странах и городах" Нужно написать 10 статей (профессионально) Цена: 10 wmz за статью в 3000 символов. В ответе напишите на каком уровне владеете Английским языком и сколько по времени займет. (проект ...Закрыт8 лет назад
- $2
Необходимо написать новость, обзор, статью для сайта - производитель эко-косметики и авторской парфюмерии. [url=http://mazhukozhu.ru/news_reviews_articles/]www.mazhukozhu.ru[/url] Тексты должны включать в себя ключи по раскрутке и отвечать тематике.Копирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток. Требуются несколько оптимизированных текстов на следующие страницы: 1. ЧЕХЛЫ НА ЗАКАЗ, ИМЕННЫЕ ЧЕХЛЫ НА АЙФОН 6 И АЙФОН 6+ http://icasegallery.com/imennye-chexly-dlya-iphone6/ 2. ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ АЙФОН 6/АЙФОН 6+ http://icasegallery.com/patriotika-iphone-6/ 3. BREAKING BAD ( ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ ) ЧЕХЛЫ ДЛЯ АЙФОН 6/6+ http://icasegallery.com/breaking-bad-chexly-dlya-iphone66/ Объем текстов ...Завершен8 лет назад
Главное условие - медицинская грамотность Тексты нужны максимально короткие, структурированные, ёмкие и полезные, чтобы посетитель сайта, потратив минимально возможное время, понял важные моменты конкретной темы (услуга, специалист, заболевание, симптом..) В ТЗ указываю слова "ключевые слова" и примерный ...Завершен8 лет назад
Нужно SEO-тексты для сайта японской косметики и бытовой химии. Требования: общее соответствие тематике - уходовая косметика, бытовая химия. Автор должен разбираться в нюансах японской и корейской косметики. Вписать ключевые слова и форматировать согласно ТЗ. Объем одной ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать продающий текст для лендинга. Тематика спутниковое тв. Объем 1.5-2К символов. Подробнее при личной переписке. Сделать нужно сегодня. При подаче заявки указывайте стоимость.Копирайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
требуется написать около 100 статей оплата 20 рублей за 1000 знаков без пробелов статья в среднем 4000-6000 знаков выходит на 100-120 рублей пример статьи http://mam43.ru/kalendar-beremennosti/tretya-nedelya-beremennosti/ более подробно в лс, если кому то что то не нравится, то пожалуйста мимо =)Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужен копирайтер для написания качественных текстов различной тематики. Требования: 1. Качественные, интересные и полезные тексты для людей 2. Ответственное отношение к работе 3. Адекватная цена за ваши услугиКопирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад