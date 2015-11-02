Написание компьютерных статей

Ищу человека для еженедельного написания компьютерных статей в IT блог.

Тексты + картинки, сайт на wordpress.

Будет выбран только один. Ищу того кто будет писать качественные статьи на сайт, в раздел http://alexzsoft.ru/stati . Желательно с опытом системного администрирования, чтобы статьи были на знаниях, а не перепечатаны с других сайтов. Если будут хорошие знания IT, то буду давать заявки удаленной помощи.

Цена за статью. Если заявка висит, значит ещё актуальна.