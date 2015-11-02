Написание компьютерных статей

$4
КопирайтингЗакрыт14 заявок233 просмотра
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Ищу человека для еженедельного написания компьютерных статей в IT блог.

Тексты + картинки, сайт на wordpress.

Будет выбран только один. Ищу того кто будет писать качественные статьи на сайт, в раздел http://alexzsoft.ru/stati . Желательно с опытом системного администрирования, чтобы статьи были на знаниях, а не перепечатаны с других сайтов. Если будут хорошие знания IT, то буду давать заявки удаленной помощи.

Цена за статью. Если заявка висит, значит ещё актуальна.

8 лет назад
AlexZsoft
Алексей 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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