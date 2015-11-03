SEO Текст (для взрослых)

Ищу человека для еженедельного написания компьютерных статей в IT блог. Тексты + картинки, сайт на wordpress. Будет выбран только один. Ищу того кто будет писать качественные статьи на сайт, в раздел http://alexzsoft.ru/stati . Желательно с опытом системного администрирования, ...