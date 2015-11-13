Требуется копирайтер с чуством юмора и тролинга в интернете.

Задание:

Придумать 20 заголовков к 20 изображениям и загрузить их на сайт. Желательно хотя бы базовое знание английского языка, чтобы адаптировать информацию под русскоязычную аудиторию.

Чтобы выбрать исполнителя, пожалуйста, придумайте заголовки к этим изображениям (gif):

1) https://yapx.ru/v/Kz2

2) https://yapx.ru/v/Kz3

3) https://yapx.ru/v/Kz4

4) https://yapx.ru/v/Kz5