Здравствуйте! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог о беременности, родах, материнстве и детях, желательно - молодую маму или врача-педиатра, которая знакома с темами блога на собственном опыте. Требуются качественные, интересные, уникальные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер с чуством юмора и тролинга в интернете.
Задание:
Придумать 20 заголовков к 20 изображениям и загрузить их на сайт. Желательно хотя бы базовое знание английского языка, чтобы адаптировать информацию под русскоязычную аудиторию.
Чтобы выбрать исполнителя, пожалуйста, придумайте заголовки к этим изображениям (gif):
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