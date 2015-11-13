Придумать 20 заголовков

КопирайтингЗавершен9 заявок282 просмотра
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Требуется копирайтер с чуством юмора и тролинга в интернете.

Задание:

Придумать 20 заголовков к 20 изображениям и загрузить их на сайт. Желательно хотя бы базовое знание английского языка, чтобы адаптировать информацию под русскоязычную аудиторию.

Чтобы выбрать исполнителя, пожалуйста, придумайте заголовки к этим изображениям (gif):

1) https://yapx.ru/v/Kz2

2) https://yapx.ru/v/Kz3

3) https://yapx.ru/v/Kz4

4) https://yapx.ru/v/Kz5

8 лет назад
Iphone5s
Дмитрий 
35 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Nabokoff
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель, все задания выполняются вовремя. Грамотный, не пропадает. Будем сотрудничать и по другим проектам.
Отличный заказчик, знает чего хочет. Оплата своевременная. Рекомендую
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