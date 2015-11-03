Копирайт киберспортивная тематика

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. нужно написать до 25 ноября 201 описаниe к фильмам. описания должны быть грамотными и без ошибок! оплата 5 грн. за 1 фильм, всего 1200 грн. на карту приватбанка. размер текста - 600 символов. спасибо за ...
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Для проекта занимающегося проведение турниров по CS:GO нужны новости тематики киберспорт. При этом новости должны быть уникальными не простой копипаст. Стоимость указывайте в своих предложениях.
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