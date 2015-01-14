Рерайт текстов (большой заказ)

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. нужно написать до 25 ноября 201 описаниe к фильмам. описания должны быть грамотными и без ошибок! оплата 5 грн. за 1 фильм, всего 1200 грн. на карту приватбанка. размер текста - 600 символов. спасибо за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить рерайт текстов в тематике “непознанное”. Исходный материал предоставляется в полном объеме в структурированном виде.
Имеется подробное техническое задание. Задание предполагает использование ключевых слов. Необходимо переформулировать исходный материал, переосмыслить его.
Объем работы большой, срок выполнения заказа 6 месяцев.
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
— объем работы около 100 000 символов без пробелов в неделю. Если вы сможете писать больше без потери качества, мы заинтересованы в том, чтобы вы писали больше;
— ставка 35 рублей за 1000 символов без пробелов (за счёт больших объёмов и продолжительности сотрудничества наше предложение выгодно);
— возможность получать оплату поэтапно, по удобному для Вас графику.
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ВАС:
— абсолютная грамотность;
— богатый словарный запас;
— умение работать с ключевыми словами;
— способность четко формулировать мысли и продумывать целостный материал;
— ответственное отношение к дедлайнам;
— опыт работы от 1 года;
— желание работать (вымученные тексты нам не нужны);
— наличие кошелька Webmoney.
Тестовое задание:
Сделать рерайт небольшого текста (оплачивается*):
быть в бане
Если Вам приснится, что Вы находитесь в бане, то сон предвещает Вам выгодные сделки и успех. Если Вы случайно зашли в баню во сне, то у Вас возникнет много трудностей, которых Вы не ожидаете. Вам удастся благополучно справиться со всеми трудностями и неприятностями, если во сне Вы выйдете из бани сухим.
собираться в баню
Сон, в котором собираетесь идти в баню, означает, что вы будете чувствовать себя беспомощно в какой-то сложной жизненной ситуации.
ходить в баню
Ходить во сне в баню - можете перенести неожиданную болезнь вдали от дома и друзей. Если вы собираетесь войти в баню, то этот сон является предвестником печальных событий в вашей жизни.
Детали задания: Раскрытие основного вопроса (выделен жирным) начинаем с формулировки самого символа, например, “Если вам снился мыться в бане — ….”
Далее необходимо переписать исходный текст используя ключевые слова.
Ключевые фразы и слова обязательные к употреблению:
- снится - 1 прямое вхождение;
- во сне - 1 разбавленное вхождение;
- сонник - 1 раз;
- так же в соответствующих толкованиях используйте подчеркнутые слова(подзаголовки), делайте это наиболее естественным путем.
*Вы получите оплату за тестовое задание вместе с оплатой за первый полноценный выполненный вами рерайт.
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