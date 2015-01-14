Рерайт текстов (большой заказ)

Нужно выполнить рерайт текстов в тематике “непознанное”. Исходный материал предоставляется в полном объеме в структурированном виде.

Имеется подробное техническое задание. Задание предполагает использование ключевых слов. Необходимо переформулировать исходный материал, переосмыслить его.

Объем работы большой, срок выполнения заказа 6 месяцев.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

— объем работы около 100 000 символов без пробелов в неделю. Если вы сможете писать больше без потери качества, мы заинтересованы в том, чтобы вы писали больше;

— ставка 35 рублей за 1000 символов без пробелов (за счёт больших объёмов и продолжительности сотрудничества наше предложение выгодно);

— возможность получать оплату поэтапно, по удобному для Вас графику.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ВАС:

— абсолютная грамотность;

— богатый словарный запас;

— умение работать с ключевыми словами;

— способность четко формулировать мысли и продумывать целостный материал;

— ответственное отношение к дедлайнам;

— опыт работы от 1 года;

— желание работать (вымученные тексты нам не нужны);

— наличие кошелька Webmoney.

Тестовое задание:

Сделать рерайт небольшого текста (оплачивается*):

быть в бане

Если Вам приснится, что Вы находитесь в бане, то сон предвещает Вам выгодные сделки и успех. Если Вы случайно зашли в баню во сне, то у Вас возникнет много трудностей, которых Вы не ожидаете. Вам удастся благополучно справиться со всеми трудностями и неприятностями, если во сне Вы выйдете из бани сухим.

собираться в баню

Сон, в котором собираетесь идти в баню, означает, что вы будете чувствовать себя беспомощно в какой-то сложной жизненной ситуации.

ходить в баню

Ходить во сне в баню - можете перенести неожиданную болезнь вдали от дома и друзей. Если вы собираетесь войти в баню, то этот сон является предвестником печальных событий в вашей жизни.

Детали задания: Раскрытие основного вопроса (выделен жирным) начинаем с формулировки самого символа, например, “Если вам снился мыться в бане — ….”

Далее необходимо переписать исходный текст используя ключевые слова.

Ключевые фразы и слова обязательные к употреблению:

снится - 1 прямое вхождение;

во сне - 1 разбавленное вхождение;

сонник - 1 раз;

так же в соответствующих толкованиях используйте подчеркнутые слова(подзаголовки), делайте это наиболее естественным путем.

Требования к выполненному тестовому заданию: уникальность выше 94%.

*Вы получите оплату за тестовое задание вместе с оплатой за первый полноценный выполненный вами рерайт.