Подготовить 20 уникальных статей

Задача в состоит в следующем. Нужно заполнить текстовой информацией лендинг. [url=https://yadi.sk/i/JLBL14QikAGmH]yadi.sk/i/JLBL14QikAGmH[/url] Это должна быть не просто статья, а продуманная текстовая цепочка информации которая в идеале должна вызвать желание заказать Макет еще не завершен но я думаю это не ...