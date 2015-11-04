Подготовить 20 уникальных статей

Здравствуйте. Требуется написать статьи на тему Звезды и Шоу Бизнес. От автора требуется: [list=1][*]Подобрать актуальные новости и фотографии. [*]Сделать уникальным контент.[/list] [b]Требование к исполнителю:[/b][list][*]Девушка 20-30 лет;[*]Наработки в данной сфере (источники, опыт работы).[/list] Тем, кто имеет опыт работы в данной тематике, ...
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Не технические. От вас грамотное исплонение, от меня оплата 60-65 рублей за тыс. Сейчас требуется 20 статей.
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