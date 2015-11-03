Opencart

$6
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки116 просмотров
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Шаблон Косметик на opencart 

Срок 1-2 часа

Необходимо сделать.

1. Прикрутить код яндекс метрики ( код скину)

2. Поправить меню с номером телефона joxi.ru/52azNgeSL9wMA0

3. Заменить банер на главной странице, сделать слайдер, добавить туда 2-4

готовых картинки, поставить другой, более понятный модуль. который

редактируется из админки опенкарта.

Отвечу только тем у кого есть отзывы и портфолио.

OpenCart
8 лет назад
KonstantinBoss
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад