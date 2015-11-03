Был сайт и эл. магазин на джумле Его взламали. Нужно восстановить если это возможно его работу и поудалять вирусы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Шаблон Косметик на opencart
Срок 1-2 часа
Необходимо сделать.
1. Прикрутить код яндекс метрики ( код скину)
2. Поправить меню с номером телефона joxi.ru/52azNgeSL9wMA0
3. Заменить банер на главной странице, сделать слайдер, добавить туда 2-4
готовых картинки, поставить другой, более понятный модуль. который
редактируется из админки опенкарта.
Отвечу только тем у кого есть отзывы и портфолио.
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