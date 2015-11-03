Внести изменения на сайт. Битрикс.

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки141 просмотр
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Требуется внести изменения на сайт.

Краткое ТЗ прилагаю.

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8 лет назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад