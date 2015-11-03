Внести изменения на сайт. Битрикс.

создать интеграцию срм битрикс с сервисомGetResponse, чтобы необходимые данные по полям формы передавались в getresponseесть подключение формы yaroslav-samoylov.com/crm-dlya-landing-page/ с страницы в срм битриксесть пример архив решения
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Требуется внести изменения на сайт.
Краткое ТЗ прилагаю.
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