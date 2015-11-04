Требуется доработка MODX condo4condo.com

Необходимо исправить небольшие недочеты в работе сайта и добавить несколько компонентов

1. В админке при заливании объекта, не могу установить расположение объекта на карте

2. убрать на главной странице поле "Наши менеджеры" и перенести на это место карту (шапку), которая находится сейчас на главной странице

3. при переходе (в админке) с заполненного объявления на русском языке, при переходе на английскую версию возможно ли сохранить фотографии и карту

4. у меня есть почта не работает с сайта

5. на "аренду" нужно подключить календарь аренды по дням