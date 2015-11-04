Требуется доработка MODX condo4condo.com

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо исправить небольшие недочеты в работе сайта и добавить несколько компонентов 

1. В админке при заливании объекта, не могу установить расположение объекта на карте 

2. убрать на главной странице поле "Наши менеджеры" и перенести на это место карту (шапку), которая находится сейчас на главной странице 

3. при переходе (в админке) с заполненного объявления на русском языке, при переходе на английскую версию возможно ли сохранить фотографии и  карту 

4. у меня есть почта не работает с сайта 

5. на "аренду" нужно подключить календарь аренды по дням

MODX
8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
  • Похожие заказы

  • Обновление сайта на joomla

    $20

    Сайт салона красоты на джумле 2,5. Установить новый современный адаптивный шаблон ( можно бесплатный если у вас есть). (500р) Обновить движок до последней версии (если необходимо для шаблона). (500р)

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Видео галерея

    [b]Видео-галерея[/b] для сайта с (CMS) WORDPRESS Возможность адаптации под другие сайты –обязательна. Легкость заполнения галереи контентом. Работоспособность на любых платформах (компьютер , телефон , планшетный пк ...) Количество фото-видео контента в галереене ограничено.   Технические функции которые выполняетгалерея : ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • WordPress, настройка плагина wp-prorerty (Агентство нежвижимости)

    Здравствуйте! Нужна помощь в настройке плагина wp-property, необходимо привести к виду как во вложении. Не сделать, а показать как делается! Так же нужны общие консультации по WP.

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить тему WP

    Доброго времени суток. Нужно настроить тему Dynamic News. Тема уже установлена.  Демо версия: http://preview.themezee.com/dynamicnews/  Требуется: Сделать слайдер, аналогичный в демо версии и настроить отображение статей так же, как и на демо версии. Жду предложений

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Улучшение сайта на вордпрессе

    Есть сайт на вордпрессе. Каталог мебели.  Основная задача – повышение конверсии.  На нем есть  - ошибки  - графика не очень местми  - хочется слайдер сделать по-лучше.  В общем. над сайтом хочется комплексной и планомерной работы на стыке верстки маркетинга и модулей ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить цели для э-магазина и э-коммерцию подключить в Google Analyt

    Привет! Есть э-магазин на 3х языках. Нужны цели. Товар-Корзина-Успешная оплата. С настройкой ценности цели, надо передавать цену с сайта в аналитик. Нужно видеть товары которые бросаю в корзину и не оплачивают. Нужно будет настроить ретаргетинг, что бы возвращать ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт-каталог на ModX Revo

    Необходимо внести правки на сайте на ModX Revolution. Подробности обсудим с потенциальными исполнителями отдельно. Оплата почасовая. Пишите ваш ценник в час, скидывайте ссылки работ на ModX Revo.

    MODX
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать сайт Wordpress. Срочно

    1. Создать форму поиска/подбора публикаций по 2-м категориям. 2. Настроить блок кнопок-категорий для выбора публикаций для отображения только на тех страницах которые имеют к ним непосредственное отношение. 3. Сделать выпадающее описание в списке публикаций.

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад