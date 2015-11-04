Доработка сайта. Opencart

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок126 просмотров
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Нужно сделать некие детали, поправить корзину и регистрацию. Подключить бд текдока

OpenCart
8 лет назад
emit2008
Леся 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад