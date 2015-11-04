Доработка сайта. Opencart

Сайт салона красоты на джумле 2,5. Установить новый современный адаптивный шаблон ( можно бесплатный если у вас есть). (500р) Обновить движок до последней версии (если необходимо для шаблона). (500р)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать некие детали, поправить корзину и регистрацию. Подключить бд текдока
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