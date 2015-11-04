Создание сайта

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок175 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен сайт как пример по функционалу (будет в точь. в точь) http://www.ardinvest.net/

csm joomla 3 (там есть возможность биллинг сделать)

Личный кабинет с возможностью пополнять счет webmoney и qwi

Дизайн будет такой же в другой цветовой гамме

8 лет назад
studio-maksi
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад