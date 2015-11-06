Надо сделать шаблон сайта - блога для WP

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок245 просмотров
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Добрый вечер. Надо сделать шаблон сайта.

Пример: Лучшие письма Infobusiness2.ru  - надо подумать как лучше сделать, он должен быть простым.

Шаблон адаптивный.

Т.З

Цвет сайта.

Где СЕРЫЙ цвет в примере должен быть: 

Самый яркий: RGB 195 242 227

Самый тусклый: RGB 222 247 239

Название шрифта один для всего сайта. Цвет шрифта тоже одинаковый

Когда наводишь на ссылку должен появляться цвет: Самый тусклый: RGB 222 247 239

Справа должны быть виджеты 5 штук. Для ссылок, меню, поиска.

8 лет назад
sergeyg1987
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад